Vestel, ‘Şampiyonlar Evi’ projesi kapsamında farklı spor branşlarından çok sayıda sporcuyu bir araya getiriyor.

Türk sporunun önemli destekçilerinden Vestel, spor ve sporcuların gelişimi için attığı adımlara bir yenisini ekledi. Vestel, ‘Şampiyonlar Evi’ projesi kapsamında farklı spor branşlarından çok sayıda sporcuyu bir araya getiriyor. Vestel, kendi branşlarında uluslararası başarıları bulunan sporcuların gelişimine de katkı sağlıyor.

Kendi sektöründe 26 yıldır Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan Vestel, dünyanın dört bir yanına ileri teknoloji ihraç ediyor. Global pazarlardaki önemli konumunu sürdüren şirket, desteklediği spor dallarının da dünya arenasındaki başarılarına destek oldu.

Vestel’in Şampiyonlar Evi projesi kapsamında, “Şampiyonlara yakışır teknolojiler Vestel Şampiyonlar Evi’nde” sloganıyla hazırladığı yeni reklam filmlerinde, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Cimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Ampute Futbolcu Barış Telli, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz, Kuzey Kanalı’nı Yüzen ilk Türk Kadın Ultra Maraton Yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Voleybolcu İlkin Aydın, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Voleybolcu Elif Şahin ve Milli Voleybolcu Efe Mandıracı gençlere rol model olacak.

Yıllardır gençlere örnek olacak birçok proje kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak için çaba sarf ettiklerini hatırlatan Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Vestel, toplumun gelişimini kendi gelişimine eş değer gören bir marka. Bu noktada sporun toplumların gelişimi açısından kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Spor, toplumsal gelişim ve ilerleme açısından büyük öneme sahip, ayrıca toplumlarda birleştirici güce sahip olan yegâne alanlardan biri. En önemli rollerinden biri de sağlıklı nesillerin gelişmesine fırsat tanıyacak güce sahip ve farklı spor alanlarında gençlere rol model olan çok başarılı örneklerimiz var. Bu bilinç ve farkındalıkla çeyrek asırdır sporu destekleyen bir marka olduk. Sporun kalbinde Vestel, Vestel’in kalbinde spor var” ifadelerini kullandı.

Spor sponsorluklarını, toplumda farkındalık oluşturacak projelerle desteklediklerine dikkat çeken Uylukçuoğlu, “Global bir teknoloji şirketi olarak, ülkemizdeki başarılı spor dallarının da dünya markası olması yolunda sonsuz destek sunuyoruz. Bugüne dek önemli müsabakalarda pazarlama, reklam ve iletişim stratejimiz ile branşların ve sporcularımızın kitlelere ulaşmasına destek olduk. Spor denince Türkiye’de akla gelen marka Vestel. ‘Şampiyonlar Vestel kullanır’ sloganıyla başlattığımız yeni projemiz Şampiyonlar Evi de bu kapsamdaki projelerimizden biri olarak doğdu ve çok ses getirecek” dedi.