Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesinde vincin halatına tutunarak malzeme sarmaya çalışan kişi, halatın kopması sonucu baş üstü yere çakıldı. Hastaneye kaldırılan yaranının durumu ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi 427. Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon üzerindeki inşaat malzemelerini vincin halatına bağlayan Osman Ç. (62), kendisi de malzemelerin üzerine tutunarak oturdu. Halatın bir anda kopması sonucu baş üstü beton zemin üzerine düşen işçi ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma komutanlığı ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.