Bursa’da seyir halindeki otomobil sürücüsü viraja hızlı gelince kontrolden çıkıp karşı şeritten gelen cipe çarptı. Kaza anı kameraya anbean yansırken, araçtakiler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa’nın İznik ilçesinde meydana geldi. Boyalıca Mahallesi’nde 16 AJN 996 plakalı otomobiliyle seyir halindeki M.A, viraja geldiği esnada kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil karşı şeritten gelen H.Ö idaresindeki 16 RAN 01 plakalı cipe çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı

Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.