Ülke genelinde başta Avrupa Birliği(AB) ülkeleri olmak üzere ülkelere ait konsoloslukların randevu vermemesi ve vize iptallerinin yaşanması İnegöl'de gündeme getirildi.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Meslek Grubu İstişare toplantısında gündeme gelen vize sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ İnegöllü iş dünyasının son zamanlarda yaşanan vize sorununun lokal olmadığını sorunun ülke genelinde yaşandığını söyledi.

Özellikle AB ülkesi başta olmak üzere konsoloslukların randevu vermeme gibi sorunların çözümü noktasında adım attıklarını söyledi.



İDATA merkezi ile işbirliği yaparak vize İTSO'da toplu halde başvuruları almaya başladıklarını söyleyen Başkan Uğurdağ, bu hizmetle iş adamlarını İstanbul'a gitme zorluğundan kurtardıklarını ifade etti.

VİZE İPTALLERİ AÇIKLAMASI

Toplantıda ayrıca son zamanlarda yaşanan vize iptalleri konusu da gündeme geldi. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, kendilerinin sadece başvuruları kabul ettiğini, vize onayı yapmadıklarını söyledi.



Başkan Uğurdağ vize iptalleri sonrasında telefonlar aldığını belirterek, "Vizelerin iptal edilmesi odamızda ilgili bir sorun değil. İlgili ülkenin konsolosluğunun verdiği karardır. Biz yaşanan durumun farkındayız. Şu an bu konu ülkenin meselesi, sorunun çözümü noktasında her platformda yaşanan sorunları gündeme getiriyoruz. TOBB'a bizlerde söylüyoruz. Sorunu bildirdik, ülke olarak çözümü noktasında çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu.