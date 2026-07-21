Siirt’te yaşayan 30 yaşındaki dört çocuk annesi Mekiye Akyel’den 17 Ekim 2024 tarihinden bu yana haber alamayan ailesi, Müge Anlı’nın programına başvurmuştu.

ŞÜPHE OKLARI ESKİ EŞTEYDİ

Aile genç kadının can güvenliğinden endişe ettiklerini söyleyerek, Akyel’in eski eşi İsa Güç’ten şüphelendiklerini açıklamıştı.

MÜGE ANLI’DA KORKUNÇ İDDİA

Müge Anlı’nın programına bağlanan bir kişi cinayet şüphesine dikkat çekerek İsa Güç'ün evindeki tandırın akşamdan sabaha kadar yandığını öne sürmüştü. Programa bağlanan, İsa Güç ile birlikte yaşadığını belirten bir kadın da şiddet gördüğünü iddia ederek “Senin sonun da Mekiye gibi olacak” diye tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Programda paylaşılan bilgilerde Akyel’in kaybolduğu tarihten sonra adına herhangi bir hastane kaydı, resmi işlem ya da ulaşım hareketine rastlanmadığı belirtilmişti.

“TANDIRDA YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ”

Türkiye’nin merak ettiği olaya ilişkin kan donduran iddia, Mekiye Akyel’in ablası Halime Pilğir’den geldi. Sabah gazetesinden Nazrin Malikova’nın haberine göre; Halime Pilğir, kardeşinin tandırda yakılarak öldürüldüğü iddia etti.

“İSA DEYİNCE İÇİME ATEŞ DÜŞTÜ”

Pilğir, kardeşinin kendisini aradığını belirterek “Abla, Umut'u ve Ela'yı görmeye gidiyorum' dedi. Ama yanında bir erkek sesi vardı. 'Yanındaki kim?' diye sordum. 'İsa' deyince içime ateş düştü. O telefondan sonra kardeşime bir daha ulaşamadım” diye konuştu.

“KARDEŞİMİ KAVURMA YAPTILAR”

Endişeli abla “Müge Anlı'nın programında yayına bağlanan bir tanık o gün İsa'nın ailesinin evinde geceden sabaha kadar tandırın hiç sönmediğini anlattı. Bizim oralarda hiçbir tandır sabaha kadar yanmaz. İnsanlar sorduğunda gülerek, 'Kavurma yapıyoruz' demişler. Benim kardeşimi kavurma yaptılar. Kardeşimin cansız bedeni halen bulunamadı” dedi.

“4 KADINI DAHA YAKTILAR”

Halime Pilğir, aynı köyde kardeşi gibi 4 kadının daha yakılarak öldürüldüğünü iddia etti:

Saynur Süyüncü 4 çocuk annesiydi. 2021 yılında Mekiye'nin eski kayınpederi İhsan Güç, Saynur'u da yaktı. Saynur'un eşi tarafı İhsan Güç'e para vermiş. İhsan Güç de gidip kadın evde uyurken üzerine benzin dökerek ateşe vermiş. Olayı, 'Üç harfliler yaktı' diyerek kapatmaya çalıştılar. Saynur'un ailesini yeniden şikayetçi olmaya ikna ettim. Dosyayı tekrar başsavcılığa taşıdık.

Acılı abla tehdit edildiğini belirterek “Bana satır fotoğrafları gönderiyorlar. 'Dilini koparacağız' diyorlar” diye yaşadığı korkuyu dile getirdi.