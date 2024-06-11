Kırklareli’ne bağlı Vize ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların İlkbahar şap aşılama işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Vize ilçesinde Kurban Bayramı öncesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, küçükbaş ve Büyükbaş hayvanların aşı ve küpeleme işlemleri hayvan hastalık ve zararlarıyla mücadele çerçevesinde titizlikle yapılıyor.

Kurban Bayramına az bir zaman kala, köy köy gezerek hayvanların sağlık taramasını ve şap aşılarını yapan Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, bu işlemlerin yanı sıra yeni doğan hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınması için küpeleme işlemi de gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vize ilçemizde bulunan köy, belde ve merkez mahallelerinde, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çerçevesinde İlkbahar Şap Aşılama Programı tamamlanmıştır. Kampanya döneminde tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılanmış ve kimliklendirme işlemleri gerçekleştirilmiştir” ifadelere yer verildi.