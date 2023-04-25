Vodafone Business’ın, MEXT’te gerçekleştirdiği Vodafone Business IoT Day etkinliğinde perakendeden üretime, otomotivden finansa kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların yöneticileri, makineleri birbirine ve insanlara bağlayan nesnelerin interneti teknolojisini ve trendlerini konuştu.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MESS Teknoloji Merkezi, MEXT’te Vodafone Business IoT Day etkinliğini gerçekleştirdi. Perakendeden üretime, otomotivden finansa kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren kurumların yöneticilerinin yer aldığı etkinlikte, sektör liderleri nesnelerin birbirine bağlandığı akıllı dünyayı ve bu teknolojinin işaret ettiği yeni dünyada trendleri konuşmak üzere bir araya geldi. Etkinliğe 400’ün üzerinde kişi katılım gösterdi.

Etkinlikte sektörel 11 tane kullanım senaryosu yer aldı. Operatörün 5G altyapısı ile çalışan yapay zeka ile resim çizen robotik koldan uzaktan liman kontrolüne, artırılmış gerçeklik kullanılarak gerçekleştirilen makyaj uygulamasından görüntü işleme ile stok takibi yapılan dondurma dolabına, sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak e-şarj demonstrasyonundan, otonom hareket eden araçlara kadar çeşitli kullanım alanları katılımcıların ilgisini çekti.

Etkinliğin açılışında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları söyledi:

“Dünyada yaşanan dijital dönüşümde en önemli enstrümanlardan biri makineleri birbirine ve insanlara bağlayan nesnelerin interneti. Nesnelerin interneti denilince aslında POS makinelerinden insansız çalışan fabrikalara ve akıllı şehirlere kadar uzanan kocaman bir evrenden bahsediyoruz. Fabrikalarda enerji verimliliği, üretim optimizasyonu, iş sağlığı ve güvenliği bu teknoloji ile sağlanıyor. Aynı şekilde araç takip ve forklift takibi gibi bütün bu cihazları akıllı hale getirdiğimizde merkezden yönetimini sağlayabiliyoruz. Birçok işletme operasyonlarını iyileştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için nesnelerin interneti çözümlerini kullanıyor. Türkiye’de nesnelerin interneti pazarına yön vermeyi en önemli misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz. Özellikle son dönemde yatırımlarımızı yoğunlaştırdığımız nesnelerin internetini farklı açılardan, sektörünün uzman isimleriyle bir araya gelerek değerlendirmek istedik. 5G sağlayıcısı olduğumuz Türkiye’nin ilk uçtan uca entegre dijital üretim tesisi MEXT’te gerçekleştirdiğimiz IoT Day etkinliğinde, sektöründe deneyimli isimleri ile bir araya gelerek nesnelerin birbirine bağlandığı akıllı dünyayı, bu teknolojiye yönelik trendleri, sürdürülebilirliğe sağladığı katkıyı farklı başlıklar altında konuştuk. Bu etkinliklerimize farklı konu ve konuklarla devam etmeyi hedefliyoruz.”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem, “Nesnelerin interneti sayesinde işletmelerimizin ihtiyaçlarına yönelik terzi usulü çözümler geliştirerek kalite, üretkenlik ve sürdürülebilirlik gibi parametrelerde önemli iyileşmeler sağlamak ve işletmeleri daha sürdürülebilir hale getirmek mümkün. MEXT bünyesinde operatör iş birliği ile hayata geçirdiğimiz 5G ‘mobil özelleştirilmiş şebeke’ ile iş sağlığı güvenliğinden stok yönetimi ve otonom taşıma sistemlerine pek çok farklı kullanım senaryosu ile nesnelerin interneti çözümlerinin sağladığı katma değeri sanayimize gösterebiliyoruz. Diğer yandan, sektör ve şirket büyüklüğünden bağımsız olarak sunduğunuz dijital dönüşüm olgunluk değerlendirmesi hizmetimiz ile işletmelerin temel nesnelerin interneti ihtiyaçlarını tespit ederek en doğru nesnelerin interneti çözümlerinin uygulamaya alınması konusunda da işletmelerimize destek sağlıyoruz. Sanayimizin uçtan uça dijitalleşmesinin önemli unsurlarından olan nesnelerin interneti alanında yenilikçi trendlerin ele alındığı etkinliğine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Liderler nesnelerin interneti teknolojilerini konuştu

Açılış konuşmalarının ardından, Eczacıbaşı Topluluğu CIO’su Hilmi Koçak, Hilmi Beken İcra Kurulu Başkanı Semih Beken, Unilever IT Direktörü Ulaş Işık ve Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Cansu Çebi, nesnelerin interneti ile işlerini nasıl dönüştürdüklerini anlatırken, Vodafone Global, Bulut, Uç Nokta ve Özelleştirilmiş Mobil Şebeke Direktörü Jennifer Didoni ve Ford Otosan CDO’su Hayriye Karadeniz, “Özelleştirilmiş Mobil Şebeke ile Yüksek Bağlantılı Fabrikalar” panelinde bir araya geldi.

Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay’ın ‘Teknoloji ve İnovasyon’ konuşması ile devam eden etkinlik, ‘Otomotiv Sektöründeki Yeni Trendler’, ‘Yükselen Enerji Maliyetleri ile Baş Etme Yöntemleri’, ‘IoT Platform ile İhtiyaca Özel Uygulama Tasarlamak’, ‘MPN ile Üretim Sektöründe Operasyonel Verimlilik’, ‘Üretim Hattını Aksiyon Alınabilir Veriler ile Takip Etmek’ ve ‘SIRI ile Dijital Fabrikalar’ workshoplarıyla son buldu.