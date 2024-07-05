Vodafone, 200 ülkede geçerli, yenilenen yurt dışı paketleriyle her ihtiyaca uygun uluslararası iletişim çözümleri sunduğunu duyurdu. Yurt dışındaki ilk iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için tüm faturalı müşterilere ücretsiz “Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi” tanımlanıyor. Red müşterileri, kendilerine sunulan özel faydalarla son 1 yılda toplam 502 milyon TL tasarruf etti.

Vodafone Red, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerine sunmaya devam ediyor. Vodafone Red, tüm faturalı müşterilerine otomatik olarak yüklenecek ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek yeni ‘Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi’ paketini duyurdu. Her fatura döneminde aylık olarak yenilenen ve 200 ülkede 30 gün geçerli olan bu ücretsiz paket, 250 MB internet, 5 dakika arama ve aranma, 2 SMS hakkı içeriyor. “Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi”nde yer alan 250 MB internet, arka planda diğer uygulamaların kullanılmadığı durumda, 4 saatlik WhatsApp konuşmasına ve 40 dakikalık görüntülü konuşmaya eşdeğer oluyor. Kurban Bayramı tatilinde yurt dışına çıkan müşteriler bu paketten yararlanarak toplamda 21 milyon TL tasarruf etti.

İki yeni yurt dışı paketi

Yapılan açıklamaya göre, operatörün sunduğu ve tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını yurt dışındayken Türkiye’deymiş gibi kullanma imkânı veren ‘Her Şey Dahil Pasaport’ artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli olacak. Operatör, ‘Her Şey Dahil Pasaport’a alternatif olarak ‘Yurt Dışı 1 GB’ ve ‘Yurt Dışı 3 GB’ adı altında iki yeni ek paket seçeneği de geliştirdi. ‘Yurt Dışı 1 GB’ paketinde 1 GB internet, 15 dakika arama ve aranma, 10 SMS hakkı bulunurken; ‘Yurt Dışı 3 GB’ paketi ise 3 GB internet, 30 dakika arama ve aranma, 15 SMS hakkı içeriyor.

Yurt dışında ücretsiz müşteri hizmetleri

Yurt dışındayken hattıyla ilgili sorun yaşayan müşteriler, ‘KIRMIZI’ yazıp operatöre SMS attığında, özel müşteri temsilcileri tarafından anında geri aranarak sorunlarına çözüm bulacak. Aynı zamanda yurt dışındayken Vodafone Müşteri Hizmetleri’ni arayan müşteriler, hiçbir bekleme yaşamadan anında müşteri temsilcisine bağlanıp ücretsiz bir şekilde destek alabilecek.

“Müşterilerimizin yaşam tarzına uygun ayrıcalıklar sunuyoruz”

Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Müşteri deneyiminde dijitalleşmenin gelişmelerinden faydalanmaya ve her müşterimize kişiselleştirilmiş ve tutarlı deneyim sunmaya önem veriyoruz. Bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markamız önemli rol oynuyor. Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımızın çok ilgi çektiğini belirtmeliyim. Bu yıl ‘roaming’ yani dolaşım tarafında bazı yenilikler yaptık. ‘Her Şey Dahil Pasaport’ artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli. Tüm faturalı müşterilerimize otomatik olarak yüklenecek ‘Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi’ sunuyoruz. ‘Yurt Dışı 1 GB’ ve ‘Yurt Dışı 3 GB’ adı altında iki yeni ek paket seçeneği geliştirdik. Yurt dışındayken hattıyla ilgili sorun yaşayan müşterilerimize ücretsiz bir şekilde Vodafone Müşteri Hizmetleri’ni arama imkânı sunuyoruz; daha önce bu hizmetimiz ücretliydi. Vodafone Red ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 502 milyon TL’lik ayrıcalık sağladık. Önümüzdeki dönemde de Red’lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”

Son 1 yılda 502 milyon TL’lik ayrıcalık sağlandı

Açıklamaya göre Red, sağladığı maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunmaya devam ediyor. Red’lilere, son 1 yılda 502 milyon TL’lik ayrıcalık sağlandı. Bu süreçte Red’liler yaklaşık 3,3 milyar GB mobil internet kullandı, 62,8 milyar dakika konuştu, 2,2 milyar SMS attı. Red’liler ayrıca, tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde en popüler uygulamalarda toplam 272 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı. Mobil internet kullanımı 1 yıl öncesine göre yüzde 34 artan Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 5,3 kat daha fazla internet kullandı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 21 GB’ı aştı.

Yüzde 81’lik kesim aktif olarak Yanımda’yı ziyaret ediyor

Son 1 yılda, Red müşterilerinin yüzde 81’i aktif olarak her ay Vodafone Yanımda’yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi. Red’liler ayda 15 kez Yanımda’yı ziyaret ederek, ortalama 2 günde bir uygulama ile etkileşime girdi. Red müşterileri dijital asistan TOBi’yi diğer müşterilere oranla 1,5 kat daha fazla ziyaret ederek işlemlerini dijital ve interaktif olarak gerçekleştirdi. Diğer yandan, Red satışlarının yüzde 33’ü dijital kanallardan geldi. Red’liler, online’a özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 33 milyon TL’ye yakın tasarruf etti.

Red’liler 272 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullandı

Red’liler tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığı sayesinde toplam 272 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı. Redliler; mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 65 milyon GB; sosyal medya uygulamalarında toplam 197 milyon GB; müzik uygulamalarında yaklaşık 4,6 milyon GB; video uygulamalarında yaklaşık 5,3 milyon GB; eğlence uygulamalarında 238 bini aşkın GB interneti sınırsızca kullandı. Son 1 yılda yeni gelen veya Red tarife taahhüdünü yenileyen Red’lilere sunulan 3 ay ücretsiz YouTube Premium üyeliğinden yaklaşık 173 bin abone faydalandı ve toplam 25 milyon TL fayda elde etti.

Red’liler yurt dışıyla 5,2 milyon dakika ücretsiz konuştu

Red’lilere yurt dışında da çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Son 1 yılda toplam 56,9 bini aşkın Red’li, tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak toplamda 5,2 milyon dakika ücretsiz konuştu. Red’lilerin en çok aradığı 5 ülke Almanya, KKTC, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Mısır oldu. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 200 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan “Her Şey Dahil Pasaport” hizmetini son 1 yılda 245 bini aşkın kişi kullandı. Vodafone Red’liler hem yurt dışında kullanım hem de yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 379 milyon TL tasarruf etti.

Marka işbirlikleri 346 bin kez kullanıldı

Red müşterileri, en seçkin markalarda hediye ve indirimlerden yararlanabiliyor. Red marka işbirlikleri son 1 yılda toplam 346 bin kez kullanıldı ve müşterilere yaklaşık 65 milyon TL’yi aşkın fayda oluşturdu. Müşteri başına ortalama 188 TL tasarruf sağlandı. Red’liler ücretsiz İspark sayesinde arabalarını toplamda 342 bin saat ücretsiz park etti ve 8 milyon TL tasarruf sağladı; Opet’te 100 TL değerinde Yakıt Puan sayesinde arabalarına 30 bin kez indirimli yakıt aldı ve 3 milyon TL tasarruf sağladı; 12 bin kez Havaist imkanıyla İstanbul Havaalanı’na ücretsiz transferi kullandı ve 800 bin TL tasarruf sağladı; Budget indirimi sayesinde toplam 37 bin kez yüzde 40 indirimli araç kiraladı ve 37 milyon TL tasarruf sağladı; yüzde 50 plaj indirimleri sayesinde 8 bin kez indirimli plaj girişi yaptı ve 2,4 milyon TL tasarruf sağladı.

Red, yeni dönemde, “Vodafone Red’in dolu dolu yaz ayrıcalıklarıyla hayatı Red’lendir” mottosuyla eğlence, marka işbirlikleri, yurt dışı gibi alanlarda müşterilerine sunmaya devam ediyor. Red’lilere birçok beach, restoran, araç kiralama ve ulaşım ile ilgili hediye ve indirim sunuluyor.