Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 17’si çocuk 32 kaçak göçmen, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi. Yaklaşık 12 kişilik can salında bulunan 32 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden can salı ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Can salı içindeki aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-119’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 17’si çocuk, 32 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, yaklaşık 12 kişilik olan can salı içine binen 17’si çocuk, 32 kaçak göçmenin deniz ortasında mahsur kaldığı görülüyor. Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor.