Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru ve Sultanlar Ligi isim sponsoru Vodafone, 2024 Voleybol Milletler Ligi süresince müşterilerine çeşitli hediyeler vereceğini duyurdu.

Vodafone, Antalya’da düzenlenecek 2024 Voleybol Milletler Ligi süresince dijital kanalları ve mağazaları üzerinden müşterilerine imzalı formadan milli maç biletine kadar çeşitli hediyeler kazanma şansı sağladığını duyurdu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Ülke olarak, voleybolda, özellikle kadın voleybolunda son derece başarılıyız; uluslararası düzeyde başarılarımız var. Bu başarılarımızı daha geniş kitlelere duyurmamız ve bunu sürdürülebilir bir anlayışla yapmamız gerekiyor. Biz bu bakış açısıyla Türk kadın voleybolunun ve bize büyük gurur yaşatan kadın sporcularımızın yanında duruyoruz. Voleybol dünyasının önemli turnuvalarından Voleybol Milletler Ligi’nde de logomuzu ve ismimizi vermekten gurur duyduğumuz A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yanındayız. Turnuva süresince düzenleyeceğimiz kampanyalarla müşterilerimize ve bayilerimize çeşitli hediyeler kazanma şansı sağlayacağız. Hedefimiz, voleybol coşkumuza herkesi ortak etmek. Vodafone olarak, Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye’de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”