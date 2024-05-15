Voleybol Milletler Ligi, Antalya’da düzenlenecek olan kadınlar karşılaşmaları kapsamında Vodafone ile iş birliği yaptı. İş birliği çerçevesinde, gerçekleştirilecek her karşılaşmanın, skorların ve performansların istatistiğini takip etmek için en yeni teknolojiler kullanılacak.

Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, Antalya’da oynanacak karşılaşmaların gelişmiş maç teknolojileriyle entegrasyonunu sağlamaya öncülük edecek. Bu kapsamda servis ve smaç hızı takibi yapılırken hakemlerin maç yönetimine katkı sağlayan animasyonlar ve video destekleri sunulacak.

Volleyball World CEO’su Finn Taylor iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Voleybol Milletler Ligi her yıl taraftar deneyimini daha üst seviyelere taşımak için çalışmalar yürütüyor. Vodafone’un bu sezon Antalya’daki karşılaşmalara 5G teknolojisini entegre etmesi, teknolojik yeteneklerimizde önemli bir sıçramaya işaret ediyor. Gerçek zamanlı istatistikler ve verilerle yalnızca yayın deneyimini geliştirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda sporun en iyi anlarını doğrudan sunarak taraftarların maçlara bağlılığını ve ilgisini de artırıyoruz.”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise şöyle konuştu: “Şirket olarak, Voleybol Milletler Ligi döneminde de teknolojideki gücümüzle voleybola katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Antalya’daki maçlarda kullanılan ileri maç teknolojilerini şirket olarak sahiplendik. Antalya Spor Salonu’nda BTK izinlerimizi tamamladık ve 5G’yi Antalya Spor Salonu’na kurduk. Sistemin internet ihtiyacını 5G üzerinden sağladık. Maçta bu teknolojiyle oluşturulan istatistiklerin ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara iletilmesini mümkün kılıyoruz. Böylece, Türkiye’de gerçekleşen uluslararası bir spor müsabakasının global çaptaki yayıncılara neredeyse sıfır gecikmeyle ulaşmasının yolunu 5G teknolojimizi kullanarak açtık. Bu çalışmalarımızın gelecek yıllar için bir örnek oluşturacağına inanıyoruz.”