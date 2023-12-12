Oyunun oynandığı platformlar: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Warframe, yakın dövüş aksiyonunu, hızlı atışları ve olağanüstü karakter hareketliliğini görev tabanlı ilerleme, heyecan verici çok oyunculu savaşlar ve mükemmel bilim kurgu görselleriyle birleştiren bağımlılık yaratan bir çevrimiçi oyundur. Oyun yeni değil; Warframe yaklaşık yedi yıldır. Sonuç olarak, yeni gelenler Warframe’i, öğütme ağırlıklı, ücretsiz oynanabilen doğasına rağmen içerik açısından zengin bir deneyim bulacaklar. Büyük bir Warframe sıkıntısı varsa, balıkçılık, hayvan tuzağı ve madencilik gibi MMO tarzı aktiviteleri içeren oyunun sonundaki içeriği – oyunun aksiyon odaklı çekirdeğinden tamamen farklıdır. Yine de Warframe heyecan verici anlarla doludur, bu nedenle aksiyon dolu bir PC oyunu arıyorsanız, bu başlığı gözden kaçırmayın.

Warframe Ninjalar

Warframes olarak bilinen birkaç biyomekanik vekil vücuttan birine fiziksel olarak bağlı bir kişi olan Tenno olarak oynuyorsunuz. Bu gelişmiş bedenler inanılmaz derecede akrobatik becerilere ve insanüstü güçlere sahiptir. Yani, özünde, galaksiye tecavüz eden birçok tehdidi hackleyen, kesen ve vuran bir bilim kurgu ninjasını kontrol ediyorsunuz. Ödül, cephaneliğinizi geliştirmek, Warframe’lerinizi geliştirmek ve tabii ki görünümünüzü geliştirmek için kullanılan ganimettir.

Warframe, çoğunlukla, genetiği değiştirilmiş insansı savaş çığırtkanlarını, dev robotları ve hikayede ilerledikçe kendilerini gösteren diğer tehditleri yenmek için çeşitli gezegenleri ziyaret etmenizi görevlendiren görev tabanlı bir oyundur. Görevler arasında hedef suikastlar, NPC’lere eşlik etme veya onları kurtarma, bir anahtar öğe toplama veya büyük bir patron karakteriyle savaşma yer alıyor. Neredeyse her görevde, Warframe’iniz sizinle hedefiniz arasına giren her türlü homurtuyu dilimler, zarlar ve patlatır. Yine de katliam için bir miktar strateji var. Seviyeler sayesinde fantastik bir dikeylik derecesi vardır ve hatta kapalı ortamlar çok seviyeli mimari ve alternatif yolları bir araya getirerek size alarmlardan kaçınmak ve gizli ölümleri engellemek için yanan silahlarda acele etmek veya aşamalardan gizlice geçmek isteyip istemediğinize dair bir seçenek sunar.

Warframe’in savaşı, Devil May Cry veya Ninja Gaiden’ın hokkabazlık tabanlı aksiyonuna benzemiyor, ancak o kadar çok oyun gelişmesi var ki, söz konusu oyunlarla bir araya getirilebilir. Pek çok açıdan, aksiyon bir Platin Oyunları yeteneği taşıyor. Metal Gear Rising: Revengeance’da olduğu gibi, Warframe size temel bir yakın döv kombo dizisi, koşarken aktif hale gelen balistiklere karşı otomatik saptırma taktiği ve şok edici derecede hareketlilik ve hız sağlar. Warframe’ler sorunsuz bir şekilde kayabilir, fırlatılabilir, duvardan atabilir ve çift zıplayabilir ve bu eylemler sırasında herhangi bir seferde doğrudan bir saldırıya veya atışa girebilir. İyi hissettiriyor.