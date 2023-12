Worms Rumble, yeni bir 32 oyunculu savaş oyununu seçen serinin geleneksel tuhaf sıra tabanlı dövüş kökenlerinden uzaklaşıyor. İlk başta, Worms Rumble gülünç bir ateş rüyası gibi geliyor, ama garip bir seviyede işe yarıyor. Worms Rumble, oyuncuların son 25 yıldır tanıdığı ve sevdiği Solucanlar değil, ancak yine de aynı seviyede çılgınca patlayıcı eğlenceyi sürdürürken, ekstra bir yoğun ve hızlı tempolu savaş katmanı ekliyor.

Team 17 tarafından geliştirilen 20’den fazla Worms oyunundan çok azı serinin denenmiş ve gerçek formülsel oyunundan uzaklaştı. Yeni bir şey deneyecek kadar cesur olanlar (yani Worms Blast) en çok beğenilenler de değil. Bununla birlikte, Worms Rumble, sıra tabanlı savaşı tamamen ortadan kaldıran benzersiz bir 2D nişancı sunar. Oynanış harika, seviyeler iyi tasarlanmış ve Worms Rumble’ı Worms serisinin çok da uzak olmayan bir kuzeni gibi hissettiren orijinal oyunlara birçok selam var.

Worms Rumble üç farklı oyun modu sunar: Deathmatch, Last Squad Standing ve Last Worm Standing. Deathmatch, oyuncuların belirli bir süre birbirleriyle dövüştükleri standart bir oyun modudur ve sonunda en çok öldürme yapan oyuncu kazanır. Worms Rumble’ın ötme oyun modları, Last Squad / Worm Standing modlarıdır. Bu 32 oyuncuyu, 3 kişilik bir grupla ya da hayatta kalan son oyuncu olmak için savaşan bir solo oyuncuyla karşı karşıya getiriyor. Deathmatch eğlenceli ve ipleri öğrenmenin harika bir yolu olsa da, Last Worm Standing Worms Rumble’ın sunduğu en iyi moddur.

Günümüzün birçok battle royale oyunundan farklı olarak Worms Rumble, 3D yerine 2D oynar. Oyuncular silahları, yardımcı programları ve iyileştirici öğeleri aramak için sola, sağa, yukarı veya aşağı hareket ederek seviyeleri geçmelidir. İki boyutlu seviyeler kulağa kısıtlayıcı gelebilir, ancak oyuncuların haritada stratejik olarak ilerlemelerine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Hava kanalları, asansörler ve yarı tahrip edilebilir ortamlar, oyunculara rakiplerine zıplama veya hızlı bir kaçış yapma fırsatı sunar. Ayrıca, hareketliliği daha da dinamik hale getiren kıskaç kancası veya jet paketi gibi öğeler de vardır.

Silahlara gelince, Worms Rumble, Koyun Bombası, Muz Bombası, Kutsal El Bombası ve Bazooka gibi orijinal serinin en ikonik silahlarından bazılarını geri getiriyor. Bu silahlar sıra tabanlı oyunlarda inanılmaz derecede güçlendirilmişken, Worms Rumble’da oldukça iyi dengelenmişlerdi. Alçakgönüllü bir oyuncu patlama yarıçapına girerse, yine de iyi bir yumruk atabilirler, ancak kimseyi tek bir vuruşta çıkarmazlar. Dar koridorlarda yüksek güçlü patlayıcılar kullanmak, roketleri küçük boşluklardan geçirmenin bir rakibi havaya uçurmakla koşuyu erken bitirmek arasında fark yaratabileceği yoğun savaşlar sağlar.

Klasik Worms unvanlarının turları, oyuncuların bir sonraki hareketlerini planlamaları için geçen süre nedeniyle uzun bir süre alabilirken, Worms Rumble turları nadiren 10 ila 15 dakikadan uzun sürer. Bu, Worms Rumble’ı daha kısa seanslar oynamayı seven oyuncular için harika bir oyun haline getiriyor. Diğer Battle Royble’lar, karşılaşmalar arasında çok fazla ölü zamanla birlikte tur başına 30 dakikadan fazla sürebilir, ancak Worms Rumble oyuncuları her zaman setlerinde tutar. Daha büyük haritalarda daha fazla oyuncu mermilerin süresini uzatabilirken, Worms Rumble’ın zaten inanılmaz formülünü değiştirmesine gerek yok.

Worms Rumble, Worms değildir, ancak yine de çok eğlenceli ve oldukça bağımlılık yapar. Bir turu kazanmak, oyunculara diğer battle royale isimleriyle aynı dopamin isabetini sunar, ancak daha hızlı bir şekilde art arda. Worms Rumble, serinin tuhaf silah geleneğini sürdürürken klasik Worms başlıklarının stratejilerinden bazılarını feda ederek kesintisiz aksiyon sunuyor, ancak kalıcı güçten yoksun bir oyun türü gibi geliyor – daha çok birkaç kişinin bitireceği güzel bir seçenek yeni bir ana oyuna bağlılık. Gerçek bir Worms unvanı arayan oyuncular için, Worms Rumble aramayı daha kolay hale getirmeyecek, ancak monoton BR klonlarından bir mola arayan oyuncular aradıklarını Worms Rumble’da bulabilirler.