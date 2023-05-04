İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, İnegöl’ün 2022 yılı Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı. Buna göre 20,6 milyon dolarlık ihracatı ile Weltew Home, üst üste üçüncü yılda İnegöl’ün mobilya alanında ihracat yıldızı olarak başarısını perçinledi.

İhracat şampiyonu firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Türkiye’de mobilyanın başkenti sayılan İnegöl’ümüz mobilya sektörünün dünyada önemli konumda yer alıyor. Markamızın böyle önemli bir bölgede ihracat şampiyonu olmasından dolayı son derece gururluyuz. 2022 yılını yurt içi ve yurt dışı satışlarımız olmak üzere toplam 850 milyon TL ciro ile kapatmıştık. “Türk Mobilyasını Dünyaya Alkışlatan Marka” olarak kaliteli Türk mobilyasını dünya ile buluşturmaya devam ediyoruz. Markamızın istikrarlı büyümesi haricinde kentimizin kalkınmasına katkımızın olması bizi mutlu ediyor” dedi.

2018 yılında yurt dışında 5 mağazamızla başladıkları yurtdışı operasyonlarını artan talep doğrultusunda 5 yılın sonunda üretimin %44’ünü yurt dışı mağazalar için gerçekleştirdiklerinin altını çizen Balcı, “2023 yılı itibariyle yurt dışında 52 ülkede 80 mağaza ve 142 satış noktası ile markalı ve katma değerli ihracatımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz. 2022 yılı içerisinde Türkiye mobilya ihracatında en büyük üç ihracat firmasından biri olma başarısını sağladık. Gelecek 5 yıl içerisinde, Türkiye’nin en büyük mobilya ihracatçısı olmayı ve birincil hedef pazarlarda ise ilk 3 mobilya markasından biri olmayı hedefliyor, bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

El işçiliğini seri üretimle birleştirebilen en büyük mobilya markası

“Türk mobilyasını dünyaya alkışlatan marka” olma yolundaki Weltew Home’un ihracattaki başarısındaki sırrını doğru markalaşmaya ve doğru mağazalaşma yatırımları olduğunu vurgulayan Mustafa Balcı, “Sektörümüzde el işçiliğini seri üretimle birleştirebilen en büyük mobilya markayız. Usta işi el işçiliği ve modern otomasyon teknolojileriyle harmanladığımız, sektöre yön veren özgün, sıra dışı modellerimizle deneyimli ve vizyoner Ar-Ge ekiplerimizin çalışmaları sayesinde hem Türkiye’de hem de global pazarda İnegöl mobilyasının en önemli temsilcisi konumundayız. Sinerjinin gücüne inanarak bir değil biz mottosuyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda biz çok büyük bir aileyiz.” şeklinde konuştu.

Kültürümüzü yeni coğrafyalara ulaştırıyoruz

Üretilen ürünleri öncelikli olarak kendi kültürümüze yakın coğrafyalara ihraç ettiklerini belirten Balcı, “Ardından dünyanın mobilya alışkanlıklarını analiz ederek başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, farklı ülkelere girdik. Şu an ise 4 kıtada mobilya ihracatı gerçekleştiriyoruz. İlk başlarda bizden bir konteyner mobilya alan bayilerimiz daha sonrasında kendi Weltew Home mağazalarını açmak için bizimle yol arkadaşlığına girdiler. Yurt içinde gerçekleştirdiğimiz marka sadakatimizi yurt dışında da sürdürerek başarıya ulaştık. Bu aynı zamanda kültürümüzü yeni coğrafyalara ulaşmasına vesile oldu.” dedi.