İnegöl de arıcılıkla uğraşan Sadi Tekin sağım yapmak için kovanı açtığında karşılaştığı manzarayla hayretler içerisinde kaldı.

Tekin, açtığı petekte arılar tarafından Allah lafzının yazıldığını gördü. Petekte Allah yazdığını görenler hayran kalıp peteğin resmini çekmek için bir biriyle yarışıyor.