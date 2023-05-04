\u0130neg\u00f6l de ar\u0131c\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015fan Sadi Tekin sa\u011f\u0131m yapmak i\u00e7in kovan\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 manzarayla hayretler i\u00e7erisinde kald\u0131.\r\n\r\nTekin, a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 petekte ar\u0131lar taraf\u0131ndan Allah lafz\u0131n\u0131n yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc. Petekte Allah yazd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6renler hayran kal\u0131p pete\u011fin resmini \u00e7ekmek i\u00e7in bir biriyle yar\u0131\u015f\u0131yor.\r\n\r\n