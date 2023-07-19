Dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp bundan böyle rehbere kaydedilmemiş kişilere mesaj atmayı kolaylaştıracak.İSTANBUL (İGFA) - WhatsApp tüm bu karmaşayı ortadan kaldıran yeni bir güncellemeyi hayata geçirdi.

WhatsApp'ta bilinmeyen bir numaraya mesaj göndermeniz gerektiğinde, platformda yeni bir sohbet başlatmanız gerekecek. Ardından, arama çubuğuna numarayı yazdığınızda yanında bir Sohbet düğmesi görünecek ve numarasını telefonunuza kaydetme zahmetine girmeden o kişiyle bir konuşma başlatmanız mümkün olacak.

Yeni özellikle tek yapılması gereken numarayı aramak olacak.

WhatsApp'ta bu özelliği kullanabilmek için en güncel sürüme sahip olmanız gerekiyor.