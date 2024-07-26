Dost dediğin kara günde belli olurmuş. Söndürün ışıkları, dostlarımı sayacağım!

Her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter.

Laf olsun diye konuşmuyorum ki konuşuyorum laf oluyor.

Bilirsin ben belâ okuyamam, Allah salânı versin.

Sevgimin kıymetini bilmeyeni yokluğumla terbiye ederim.

Dostun iyisi güzel günde değil zor günde belli olur.

Dost ayağı başka ayaklara benzemez. Vurdu mu çıkaramazsın.

Sahne senin devam et ama sıra bana gelmesin dua et.

Buğulu camlardaki sözler gibisin; yani nefesim olmadan bir hiçsin.

Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimi de çıktığında.

Şerefin kadar konuş desem, ömür boyu susacak insanlar tanıyorum

Kredisi bitmiş bir dostluğun limitini yükseltmeye gerek yok.

Küfür edemem ben bilirsin susuyorum. Dile getiremediklerimi sen anla.

İki dakika insan ol desem zaman tutacak insanlar tanıyorum.

Bazı insanlar hep ‘kaptan’ olurlar, söz konusu ‘dümen çevirmek’ olunca.

Çok talibim var diyenler; sevinmeyin! Ucuz malın alıcısı çoktur.

Fani dünyada kimseye güvenmeyeceksin en yakın “Dost” bildiklerine bile.

Kısa mesajda bile 160 tane karakter var ama sende 1 tane bile yok!

Bana yol vermeyi düşünmeden önce. Sana verdiğim yolda yürümeyi öğren.

Dostum dediklerinizi iyi seçin. Bir gün ne olacağını hiç bilemezsiniz.

Yanımda olması gerekenler zaten yanımda def olup gidenler kimin umurunda.

Seni adam ederdim ama çoktan köpeğim olmuşsun, ne lüzumu var.

Herkesin üç kişiliği vardır; ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığıdır.

Uğruna ölmedim. Uğruna ölünecek sandığım biri için yaşadım hep!

Laf sokma kapak olursun yalvarma köpek olursun delikanlı ol belki yanımda yer bulursun.

Biraz insan ol diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

Gölgemde dinlenen insanlarla değil, gönlünde dinlendiğim insanlarla yürüyeceğim artık!

Bazen öyle kişiler tanıdım ki düşmanımın daha mert olduğunu bile düşündüm.

Lüzumsuz insanlarla aynı ekmeği paylaştığıma bir gün utanacağım hiç aklıma gelmemişti.

Oturur sana şerefi anlatırdım ama kaybettiği bir şeyi dinlemek ağır gelir insana.

Sen hayata at gözlükleriyle bakmaya devam edersen, birilerinin çüşşş demesi zoruna gitmesin.

Farklı olduğumun farkındayım. Arkamdan konuşurken bir bakmışsın karşındayım.

Kimseye kendimi tanıtmak gibi bir derdim, ne de kimsenin beni tanıması gibi bir lüksüm vardır.

Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene.

Sen benim dostum olacağına adam gibi düşmanınım demesini bilemeyecek kadar yüreksizmişsin.

Konuştuğun kadar şerefli olsaydı hislerin; şerefini iki paralık etmezdi seçimlerin.

Senin gibi bozukları kumbarada biriktirir geleceğe yatırım yaparım. Ha çok mu sıkıştım hiç düşünmem hemen harcarım.

Döndüm arkamı sana, sen sırtımdan vurmayı seversin. Yüzüm ağır gelmesin sana.

Hesabı olanlar sanmasın kapandı defterler. Tek tek yazıyorum her birini bir kenara. İyi kötü bir gün ödenecek bedeller.

Sevebileceğim birine benziyordun dedi. Olsun dedim, sen de insana benziyordun.

Attığınız ya da atacaklarınız kazıkları saklıyorum saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağır layacak yerim olsun.

Tebrikler, teknolojinin sınırlarını zorlamışsın; çıplak gözle gördüğüm ilk 3 boyutlu adisin!

Erkekler gördüklerine kadınlar ise duyduklarına inanır. Bu yüzden kadınlar makyaj yaparlar erkekler ise yalan söylerler.

Sen benim adımı bile anamazsın. Bırak dost kalmayı sen benim düşmanım bile olamazsın.

Hayatta arkadaş kaybetmek diye bir şey yoktur. Kimin gerçek arkadaş, kimin nankör, kimin vefasız, kimin çıkarcı olduğunun farkına varmak vardır sadece.

Demişsin ya onun gibilerini cebimden çıkarırım diye. Dinle. Ben senin gibilerini tespihime dizerim tövbe tövbe diye çekerim.

Gülerken herkes eşlik eder, ya ağlarken. Başarılara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kapını çalınca kapıya seninle beraber baksın.

Olum abartı senin neyine. Beynin sahip senin abartı genine. Beni çöpe atmak senin ne haddine! Sen zaten çöptesin bari beni çekme.

Duygular pekguzelsozler.com vardır anlatılamayan sevgiler vardır kalplere sığmayan dostluklar vardır hiçbir şekilde yıkıl mayan bazı insanlar vardır asla unutulmayan