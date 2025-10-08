Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği mesaj çeviri özelliğini sonunda iOS’a da getirdi. Android cihazlarda bir süredir aktif olan bu özellik, artık iPhone kullanıcılarının da hizmetinde.

Yeni özellikle birlikte, farklı dillerde gelen mesajları çevirmek için uygulamadan çıkmaya gerek kalmıyor. iPhone’da çeviri yapmak isteyen kullanıcıların tek yapması gereken, çevirmek istedikleri mesaja uzun süre basılı tutarak “Daha Fazla...” menüsünden “Çevir” seçeneğini seçmek. Ardından mesaj anında tercih edilen dile çevriliyor.