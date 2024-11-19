Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında sanal dolandırıcılıkla ilgili her gün yeni bilgilere ulaşılsa da, bu kez WhatsApp üzerinden yapılan dolandırıcılık ve vatandaşları tuzağa düşüren yöntemler şaşkına çevirdi.

Dolandırıcılar, yeni yöntem olarak WhatsApp üzerinden gönderilen 'düğün davetiyesi' ile tuzak kuruyor.

Donanımhaber'in haberine göre dolandırıcılar, bilinmeyen bir numara üzerinden normal bir davetiye gibi görünen sahte mesajlarla birlikte büyük boyutlu APK dosyaları gönderiyor. Kullanıcılar gönderilen dosyayı indirip açtıklarında telefonlarına kötü amaçlı bir uygulama yükleniyor ve bu yazılım ile telefonun kontrolün tamamen dolandırıcıların eline geçiyor.

Bu yazılım aracılığıyla kullanıcıların kişisel verileri, rehberleri, mesajları ve hatta banka bilgileri gibi hassas bilgilere erişim sağlanabiliyor. Özel verilerini korumak isteyenlerin, gönderilen mesajlardaki linklere tıklamadan önce bir kez daha dikkatli olmaları gerekiyor.