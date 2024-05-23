Yemeksepeti’nin sadakat programı Y-Club, ilk yılını önemli bir başarıyla tamamladı. Program, kullanıcılarına sunduğu avantajlar ve kazandırdığı YemekPuan’larla hızla büyüdü ve ilk yılında 1 milyar TL’lik indirim sağladı.

Yemeksepeti’nin yenilikçi sadakat programı Y-Club, bir yıl içinde kullanıcı sayısını dört kat artırarak toplamda 6,5 milyon üyeye ulaştı. Kullanıcılar, program dahilinde sağlanan kuponlarla yaptıkları sipariş sayısını 2,5 kat artırarak bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlandı. Bu süre zarfında, toplamda 1 milyon kişi bu kuponlardan faydalandı ve platformun sağladığı 1 milyar TL değerindeki indirimden yararlandı.

Yapılan açıklamaya göre Y-Club, tüm Yemeksepeti kullanıcılarının her yemek, market ve mahalle siparişlerinde, ödeme tipi farketmeksizin puan kazanmasına imkan sağlıyor, kazanılan puanlar ödül dükkanında farklı ihtiyaçlara göre kupona dönüşebiliyor. Sipariş deneyimini daha avantajlı hale getiren uygulama, kullanıcıların sadakatini ödüllendirmeyi hedefliyor. Sadakat programına katılım ve kupon kazanılması oldukça kolay.

Kullanıcılar yoğun bir ilgiyle karşıladı

Programın en aktif kullanıcıları arasında 100’den fazla kez kupon kullanarak sipariş veren üyeler bulunuyor. En fazla adım tamamlayan kullanıcı ise toplamda 300’den fazla görev adımı tamamladı. Kuponlar sayesinde en çok tercih edilen mutfaklar ise Burger, Kebap & Türk Mutfağı ve Pizza oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra ödül kuponlarının en çok kullanıldığı iller arasında Antalya, Bursa ve Muğla yer aldı. Ayrıca, bu zamana kadar en çok YemekPuan kazanan kullanıcı toplamda 6 bin 605 TL değerinde YemekPuan biriktirdi.