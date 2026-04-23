Yadea, Motorbike İstanbul'a katılılarak, yüksek performanslı ürünlerini görücüye çıkardı. Marka, Velax ve CL9S modelleri için lansman etkinliği düzenledi.

Dünyanın önde gelen elektrikli iki tekerlekli araç markalarından Yadea, bölgenin en önemli sektörel etkinliklerinden biri olan Motorbike İstanbul'a katıldı. Marka, Velax yüksek performanslı elektrikli motosikleti ve CL9S yüksek kaliteli elektrikli üç tekerlekli aile bisikletini ilk kez Türkiye pazarına tanıtan bir lansman etkinliği düzenleyerek, dünya çapında kendini göstermiş ürünlerini yerel kullanıcılara daha da yaklaştırdı.

Yapılan açıklamaya göre, piyasaya yeni sürülen Velax, markanın yüksek performanslı elektrikli motosikletler alanındaki yetkinliğini yansıtıyor. 3200 W'lık bir tepe gücü, 60 km/s'lik bir azami hız ve 172 N'lik bir maksimum tork sunuyor. 15 dereceye kadar tırmanma kabiliyetine sahip. Dayanıklılık ve akıllı sürüş deneyimi için tasarlanan bu ürün, IPX7 su geçirmezlik özelliği, Bluetooth ile kilit açma, aile hesabı paylaşımı ve yan ayak açıldığında güç kesme sistemi ile donatıldı. Ön ve arka 220 mm disk frenler ve CBS ile donatılmış olan Velax, fren mesafesini etkili bir şekilde kısaltır ve sürüş güvenliğini arttırıyor.

CL9S, günlük kullanımda yüksek kaliteli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Otomotiv sınıfı bir far sistemine sahip olup, 25 bin cd'ye varan uzun far parlaklığı ve dört şeridi kapsayan aydınlatma alanı sayesinde gece görüşünü iyileştiriyor.. Öne çıkan diğer özellikler arasında yokuş iniş kontrolü, 3C patlamaya dayanıklı cam ve konfor odaklı süspansiyonla desteklenen bulut gibi konforlu bir kabin yer alıyor. 12 inçlik ultra ince panoramik ekran ve motosiklet sınıfı geniş profilli lastikler, kullanım kolaylığını ve dengeyi daha da artırıyor. Standda ayrıca çeşitli kullanım ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan elektrikli bisikletler, motosikletler ve scooterlar da dahil olmak üzere daha geniş bir elektrikli ulaşım ürünleri yelpazesi sergileniyor.