Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nin 11'incisi, iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenle gerçekleştirildi. Crazy Prodüksiyon imtiyaz sahipleri Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar'ın organizasyonuyla düzenlenen gecede Ekin Uzunlar ve Damla Arıcan sahne aldı, seslendirdikleri şarkılarla davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Gecenin sunuculuğunu Özlem Yıldız ile Şenol İpek üstlenirken, kırmızı halı sunuculuğunu ise Merve Canikli yaptı. Uluslararası Kalite Ödülleri kapsamında farklı sektörlerden markalar ve alanında uzman toplam 120 kişi ödüle layık görüldü.

Yılın en başarılı yazarı ödülünü alan Birim Özer Sili, 'İlk kitabım 'yalnızlığı sen seçmedin' gerçek hayat hikâyesinden esinlenilmiş bir roman. 2020 yılında eşimi tekne kazasında kaybettim, vefatından kısa süre sonra eşimi rüyamda gördüm ve bana kitabı yazmamı söyledi. İçinde entrika, aşk, yas gibi yoğun duygular var. Kitabım son bir ay içinde çok fazla ilgi gördü, bu sebeple ödüle layık görüldüm çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

Yılın Gece Haber Sunucusu ödülü ise TGRT Haber'den Yakup Sağlam'a verildi. Sağlam yaptığı konuşmada, 'Ülkemiz ve insanlık adına zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde emeğimizin ödül ile taçlandırılması oldukça kıymetli. Bizler ekran önünde tek gözüküyoruz ama kameranın arkasında büyük bir aile var. TGRT Haber ailesi adına bu ödülü alıyorum, izleyenlerimizin desteğini görmek çok kıymetli' ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan 'Buğday Tanesi' filmine de ödül verildi. Bayram, 'Engelinden dolayı kimsenin geri kalmadığı bir dünyayı kurmak istiyoruz. Engelli birey olan ailelere umut aşılamayı istiyoruz' dedi.

Sağlık turizmi alanında ödüle layık görülen Mouhammed Abou Kalam da 'Diş işlemleri tek bir tedavi olarak görülmemeli. İnsanların sağlığının yanında özgüvenini de etkileyen bir işlemdir. Biz de yıllardır insanlara bu desteği vermek için çalışıyoruz. Aldığımız ödülü de yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığı olarak görüyoruz' şeklinde konuştu.

Gecede ödül alan saç kaynak merkezi kurucusu Yeliz Yavuz ise 'Saç kadının dünyasıdır diyerek çıktığımız yolculukta kadınların sadece saçına değil hayallerine de dokunduğumuza inanıyoruz. Bu ödül benim için çok değerli. Çalıştığım sektör çocukluk hayalimdi, bu hayalimi çok geç gerçekleştirebildim. Kız çocuğunun iş hayatında geri kaldığı dönemlerden geçtik, sonunda ben bunu başarabildim. Tüm kız çocuklarının okumasını ve desteklenmesini istiyorum' dedi.

Alev Yapal Eğitim Kurumları kurucusu Alev Yapal da 'Eğitimi biz bir sektör olarak değil meslek olarak görüyoruz. Çocuk eğitmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Buna yönelik yaptığımız çalışmalar ile bu ödülü almak bizim için motivasyon kaynağı olacaktır' diye konuştu.

Gecede ödül alan Avukat Zeki Bulgan, 'Hukukçu her iki tarafa da kanunların uygulanması için destek sağlar. Bu minvalde müvekkillerime destek çıktım. Güçlü bir hukuk sistemi ve özgür avukatlık kurumunun olması adaletin tecellisine katkı sağlar. Biz de bugüne kadar hukukun üstünlüğünü savunarak gerçek hukukun tecelli etmesi için çalışmalarda bulunduk. Meslekte onur ödülünün bize layık görülmesi dolayısıyla da çok mutluyuz' şeklinde konuştu.

PhD. Dr. Mahizer Özsudur da yaptığı konuşmada 'Yılın en başarılı kadını ödülünü aldık. Bütünsel olarak yaptığımız çalışmaların bir yansıması niteliğinde bir ödül aldım. Bu alanda aldığım ödülden dolayı çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

Osteopati alanında faaliyet gösteren İlknur Göktekin de 'Almanya'dan ödül töreni için geldim. Osteopati alanında yaptığım çalışmalardan dolayı ödül aldım. Çok güzel bir geceydi' dedi.