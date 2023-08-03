Yalova Folklor Eğitim Merkezi (YAFEM) halk oyunu ekibi Romanya’da düzenlenen festivale damgasını vurdu. Tek konuk ekip olan YAFEM, gösterileriyle kendilerini ayakta alkışlattı.

YAFEÖRomanya’nın Dobruca bölgesinde Tatar ve Türklerin yoğun yaşadığı şifalı göl ve çamurlarının olduğu Techirghiol (Tekirgöl) Belediyesinin ve Romanya Demokratik Türk Birliği Tekirgöl Şubesi düzenlediği Festivalul Multietnic "Mozaic Dobrogean" etkinliğine davet edilen tek yabancı ülke gurubu oldu.

Festivali düzenleyen Techirghiol (Tekirgöl) Belediye Başkanı Iulian Constantin Soceanu, meclis üyesi Babanica Doina Marinela ve Romanya Demokratik Türk Birliği Tekirgöl Şubesi Seria Menseit yaptıkları açıklamada, "Techirghiol Belediyesi olarak İlk defa düzenlediğimiz Festivalul Multietnic "Mozaic Dobrogean" etkinliğimize 20 grup çıktı. Bunun yanı sıra Türkiye Yalova’dan gelen YAFEM bizleri heyecanlandırdı. Sergiledikleri kılıç kalkan oyunları bizleri geçmişe götürdüler. Başta YAFEM ekibine ve başkanı Özer Koyuncu’ya teşekkür ediyoruz. Ayrıca nazik selamları ve hediyeleri içinde Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a da teşekkür ediyoruz. Kendilerini Türklerin de yoğun yaşadığı Dobruca Bölgesine ve Techirghiol Belediyesine en kısa zamanda bekliyoruz" dedi.

YAFEM gösterilen ilk gününe katılan Türkiye’nin Köstence Başkonsolosluğuna desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Özer Koyuncu, Plaketi konsolosluk adına Ayça Doluküp’e verdi. Gösteriler 3 gün devam ederken başta Türkler ve Romanya halkı YAFEM ekibine katılımlarından dolayı teşekkür etti.