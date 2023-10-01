İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği-Union Cycliste Internationale) iş birliğiyle 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlediği “Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul)” sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - 4 gün süren ‘Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul)’ sona erdi.

Başlangıcından bitimine kadar büyük oranda yağmur altında gerçekleştirilen ve dünyanın iki kıtada pedal çevrilen ilk ve tek yarışması olarak kayıtlara geçen büyük organizasyonun kazananları, ödüllerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan aldı.

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulübü olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında bir bisiklet takımı kuracakları müjdesini veren Başkan İmamoğlu, “Güçlü bir bisiklet takımını 1-1,5 ay içinde kuracağımızı da buradan hem taahhüt ediyorum hem de Kasım ayında bunu sağlayarak vitrine çıkaracağımızı ifade ediyorum” dedi.

İSTANBULLULARA “BİSİKLET TAKIMI” DAVETİ

Başkan İmamoğlu, bisiklet tutkunu İstanbulluları kuracakları takıma davet etti.

Bisiklet tutkunu İstanbulluları kuracakları takıma davet eden İmamoğlu, konuşmasını, “Davetlerimize bir şölen havasında katılmanızı, marifetlerinizi göstermenizi ve seçici kurulla beraber İstanbul'un en güçlü bisiklet takımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sizlerle beraber oluşturacağımıza söz veriyor ve buna katkı sunmanızı istiyorum. Gelecek yıllarda yine bu güzel organizasyonda şampiyonlarımızı ödüllendirmek için burada buluşmak dileğiyle, yan yana koyduğumuz bu organizasyonlarla birlikte, her adımın bizi bir adım daha 2036 Olimpiyatları’na hazırladığını unutmayın lütfen. Katkılarınızı ve enerjinizi öyle biriktirin. Bütün İstanbul'a bu süreci mal edelim. Bu duygularla tekrar Tour of İstanbul hayırlı olsun, tarihe mal olsun, güçlü bir organizasyon olsun” sözleriyle tamamladı.

Tarihi yarışı, genel klasmanda Gustav Wang, takım klasmanında ise Tartelotto – İsorex kazandı. Dereceye giren sporcular ve takımlar, ödüllerini İmamoğlu, Odabaşı ve Müftüoğlu’ndan aldı.