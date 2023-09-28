Sakarya’da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Sakarya’da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağışın ardından Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nde oluşan gökkuşağı mest etti. Rengarenk görüntüsüyle göz kamaştıran gökkuşağı, kısa süreliğine de olsa bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nı renklendirdi. Bazı vatandaşlar, bu anı kayıt altına almak için cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Gökkuşağının güzelliği karşısında hayran kalan vatandaşlar, doğanın sunduğu bu harika tabloyu seyretmenin keyfini çıkardı.