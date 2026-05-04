Küresel piyasalarda ons altın yüzde 1,3 değer kaybederek 4 bin 555 doların altına geriledi ve seansın en düşük seviyelerini test etti. Bu düşüş, iç piyasada da gram altın fiyatlarına yansıdı.

FED’İN ŞAHİN MESAJLARI ALTINI BASKILIYOR

ABD Merkez Bankası’nın son toplantısında faizleri sabit tutmasına rağmen verdiği ‘şahin’ mesajlar, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fed içinde faiz indirimine karşı çıkan görüşlerin güç kazanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon riskini artırması, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altına olan talebi sınırlıyor.

PETROL FİYATLARI VE BELİRSİZLİKLER ETKİLİ

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalmaya devam etmesi ve ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlikler, küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.