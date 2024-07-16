Yakın Doğu Üniversitesi, uluslararası iş birliği ağını genişletmeye devam ediyor. 14 ülkeden 300 katılımcının yer aldığı “10. Uluslararası Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi”ne katılmak üzere Kosova’da bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani ile bir araya gelerek üniversiteler arasında akademik iş birliği protokolü imzaladı.

Her iki üniversitenin de uluslararası alanda daha güçlü hale gelmesine katkı sağlayacak olan iş birliği protokolü; öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel yayın üretimi gibi alanları kapsıyor. İş birliği protokolü ile ayrıca, iki üniversite arasında düzenlenecek ortak seminerler, konferanslar ve çalıştaylar sayesinde, bilgi ve deneyim alışverişi artırılacak.

10. Turkcess Kongresi, Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi ev sahipliğinde Kosova’da yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın da onur kurulu üyesi olarak katıldığı “10. Uluslararası Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi”, 14 ülkeden 300 katılımcıyı, Kosova’da Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya getirdi. Eğitim ve sosyal bilimler alanında araştırma ve uygulamaların paylaşılması, akademisyenler ve uzmanlar arasında bilgi alışverişinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen uluslararası kongrenin bu yılki teması “21. Yüzyılda Yapay Zeka Uygulamaları ve Eğitim” oldu. Kongrede dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar; yapay zeka uygulamaları ve eğitim alanındaki en son gelişmeleri tartıştı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın da açılış konuşmacıları arasında yer aldığı kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Başkanı Prof. Dr. Dilber Uzun Özşahin de davetli konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Dilber Uzun Özşahin, kongrenin yüz yüze bölümünde “Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları” sunumunu gerçekleştirirken, Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fadi Al-Turjman da online oturumda “Yapay Zeka Destekli Uyarlanabilir Öğrenme” konusunu ele aldı. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX’la da kongre kapsamında bir söyleşi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Geleceğe yönelik atılan bu adım, öğrenci ve akademisyenlerimizin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına imkan tanıyacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, imzalanan iş birliği protokolünün sadece akademik alanda değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağının altını çizdi. “İki üniversite arasındaki bu iş birliği, bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra, öğrenci ve akademisyenlerimizin farklı kültürleri tanımalarına ve küresel bir perspektif kazanmalarına imkan tanıyacak” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu tür iş birlikleri, uluslararası vizyonunu genişleterek bilimsel üretkenliği güçlendirmede büyük bir öneme sahiptir” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, imzalanan protokolün uzun vadede her iki üniversitenin de ilerlemesine katkı sağlayacağını belirterek, “Uluslararası bilimsel iş birlikleri geliştirmek Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel vizyonlarından biridir. Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi ile imzaladığımız akademik iş birliği protokolü de oluşturduğumuz iş birliği ağının çok önemli bir parçasıdır” dedi.