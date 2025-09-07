Üç aylık yaz tatilinin ardından yarın ilk ders zili çalacak ve yaklaşık 20 milyon öğrenci sınıflarına kavuşacak.

Yeni döneme hazır olan okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları da sıralarda öğrencileri bekliyor.

Ders kitaplarının içeriği de güncellendi

Bu yıl, ders kitaplarının içeriği de güncellendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, geçen yıl ilk kez okul öncesi,1,5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerine uygulanmıştı. Bu yıl ise 2,6 ve 10'uncu sınıf öğrencileri de yeni müfredata göre eğitim görecek.

Kitapların arkasında bulunan karekod sayesinde içeriklere dijital olarak da ulaşılabilecek. Öğrenciler, animasyon, simülasyon, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara erişebilecek.

Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo bulunmayacak

Bu yıl okullarda yeniden forma zorunluluğu da olacak. Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo bulunmayacak. Belirlenen okul forması 4 yıl geçerli olacak ve değiştirilmeyecek.