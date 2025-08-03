Sergide en dikkat çeken parçalardan biri, yaklaşık 2 bin yıllık Marcus Aurelius heykeli olacak. Bu eser, evine dönüşünün ardından ilk kez Beştepe'de ziyaretçilere sunulacak.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir cumhurbaşkanı arkeoloji temalı bir programa ev sahipliği yapacak. Aynı gün açılacak sergide Marcus Aurelius heykeli özel bir alanda sergilenecek. Açılış, yalnızca bir sergi olmanın ötesine geçerek arkeoloji, kültürel miras ve tarih araştırmaları alanında önemli bir buluşmaya sahne olacak.

Uluslararası düzeyde düzenlenen sempozyum kapsamında, yerli ve yabancı bilim insanları bir araya gelecek. Marcus Aurelius heykelinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal önemin yanı sıra, Anadolu arkeolojisindeki yeri de bilimsel sunumlarla değerlendirilecek.

6 Ağustos’ta Beştepe’de gerçekleştirilecek sergi ve sempozyum, uluslararası basın kuruluşlarının da ilgisini çekti. Yurt içinde görev yapan yabancı basın mensuplarının yanı sıra, dünya çapında tanınan medya kuruluşlarının arkeoloji editörleri de etkinliği yerinde takip edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sergi açılışının ardından gerçekleştireceği konuşmayla başlayacak sempozyum, üç gün sürecek. Etkinliğe 29’u yabancı olmak üzere 250’den fazla bilim insanı katılacak; 17’si yabancı olmak üzere toplam 33 akademisyen sunum yapacak. Türkiye genelindeki tüm kazı başkanları da etkinlikte hazır bulunacak.

Geleceğe Miras sergisinde yer alan eserlerin yüzde 80’inden fazlası ilk kez sergilenecek. Sergide, Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılardan elde edilen buluntular yer alacak. Eserler arasında Neolitik Çağ’a ait keşiflerle birlikte, Karahantepe’de bulunan binlerce yıllık tabak, Hatay’da keşfedilen 3 bin 500 yıllık kil tablet ve Antalya açıklarında çıkarılan bin yıllık parfüm şişesi seti bulunuyor. Ayrıca, Laodikeia’da bulunan Skylla Başı, Karacahisar Kalesi’nde bulunan Orhan Gazi’ye ait gümüş sikke, Gordion’daki sfenks, Metropolis’teki geri dönüşüm atölyesi buluntuları ve Roma Dönemi’ne ait Kybele Heykeli de sergilenecek eserler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı sergiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda geçici olarak yer alacak arkeolojik eserler, yaklaşık altı ay boyunca ziyarete açık olacak.