Yeni sistemle birlikte araç sahipleri, kaza sonrası hasar bildirimlerini artık tek bir telefon numarası üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yürüttüğü çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) bugün hizmet vermeye başladı.

Uygulamayla, trafik kazalarının ardından kazazedelerin kişisel bilgilerine hukuka aykırı yollarla ulaşarak vatandaşları çağrı merkezlerinden arayan ve “hasar takip vekaleti” vermeleri için baskı yapan yapıların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hasar bildirimleri tek merkezden yapılacak

Yeni sistem sayesinde vatandaşlar, kaza sonrasında oluşan hasarlarını Alo 193 üzerinden doğrudan bildirebilecek. Böylece ihbar süreçlerinin daha kolay ve hızlı yürütülmesi, hasar tazminat işlemlerinin ise daha kısa sürede ve adil biçimde sonuçlandırılması hedefleniyor.

SEDDK’nın denetim, düzenleme, uygulama ve teknolojik çözümleri kapsayan eylem planı doğrultusunda trafik sigortası alanında da çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Alo 193’ün devreye alınmasından önce SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda eylem planı kapsamında bugüne kadar atılan adımlar ele alınırken, önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni tedbirler de görüşüldü.