Yıl sonuna kadar kademeli şekilde uygulanması planlanan ÖTV düzenlemesi doğrultusunda, ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV’si yeniden devreye alındı.

Yeni düzenlemeyle birlikte motorinin litre fiyatına ÖTV kaynaklı 3 TL’lik artış geldi. Söz konusu tutara yüzde 20 oranında KDV’nin de eklenmesiyle tüketicinin pompada karşılaştığı toplam fiyat artışı litre başına 3,60 TL oldu. Böylece 31 Ağustos’ta değişiklik göstermeyen motorin fiyatları, 1 Eylül itibarıyla yeniden yükseldi.

Motorindeki fiyat artışına karşın benzin ve LPG tarafında ise 1 Eylül itibarıyla yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı.

Zammın pompaya yansımasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları yeniden merak konusu oldu. Şehirler ve hatta aynı kent içerisindeki yakalar arasında fiyat farklılıkları görülürken, motorin birçok noktada 80 liranın üzerine çıktı.

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzinin litre fiyatı 74,21 TL olarak açıklanırken motorinin litresi 80,93 TL’ye yükseldi. LPG’nin litre fiyatı ise 33,19 TL seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nda ise benzinin litre fiyatı 74,35 TL, motorinin litre fiyatı 81,07 TL olarak kaydedildi. LPG fiyatı da litre başına 33,79 TL seviyesinde gerçekleşti.

İzmir’de akaryakıt fiyatlarının İstanbul’a kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Kentte benzinin litre fiyatı 75,62 TL’ye ulaşırken, motorinin litresi 82,46 TL olarak belirlendi. LPG’nin litre fiyatı ise 33,79 TL oldu.

Başkent Ankara’da da motorin fiyatı 80 lira sınırının üzerinde seyrediyor. Ankara’da benzinin litre fiyatı 75,33 TL, motorinin litre fiyatı 81,19 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 33,89 TL olarak açıklandı.