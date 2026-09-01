Kararda, eski ev sahibinin depozito bedelini yeni malike devrettiğini ispatlaması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin önüne gelen uyuşmazlıkta, kiracı ödediği 300 dolarlık depozitonun kendisine geri verilmesini talep etti. Eski ev sahibi ise taraflar arasında bu konuda anlaşma sağlandığını savunarak davanın reddedilmesini istedi.

İlk mahkeme davayı reddetti

Davaya bakan İlk Derece Mahkemesi, söz konusu taşınmazın kiracının eşine satıldığını belirterek depozito talebinin eski ev sahibine değil, taşınmazın yeni sahibine yöneltilmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme bu gerekçeyle davayı pasif husumet yokluğu nedeniyle reddetti.

Karar daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edildi. Bakanlık başvurusunda, eski ev sahibinin aldığı depozitoyu kiracıya geri verdiğini ya da taşınmazın yeni sahibine aktardığını ortaya koyması gerektiğini bildirdi.

Yargıtay eski ev sahibinin sorumluluğuna dikkat çekti

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı’nın başvurusunu haklı buldu. Yüksek Mahkeme, eski malikin depozito bedelini yeni malike devrettiğini kanıtlaması gerektiğine işaret etti.

Buna göre eski ev sahibi, depozitonun yeni ev sahibine aktarıldığını ispatlayamazsa söz konusu bedelden sorumlu tutulabilecek. Karar, kiralanan taşınmazların el değiştirmesi halinde depozito konusunda yaşanan uyuşmazlıklar açısından emsal nitelik taşıyor.