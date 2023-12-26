Altınova Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi sayesinde son 2 ayda çöpe gidecek bin 500 kiloya yakın yemek atığı, 600 kilo kedi ve köpek mamasına dönüştürüldü.

Altınova Belediyesi, önemli bir geri kazanım projesiyle çöpe gidecek yemek atıklarını da yeniden ekonomiye kazandırıyor. İlçedeki tersaneler bölgesindeki fabrikalar ve yemek firmalarından toplanan yemek atıklarının değerlendirilmesi hedefiyle yaptırılan Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi, 4 ay süren deneme üretiminin ardından 2 ay önce tam anlamıyla devreye alındı. Aylık yaklaşık 1 ton mama üretim kapasitesine sahip tesiste, son 2 ay içinde 600 kilogram mama üretildi.

Marmara Bölgesi’nde ilk ve tek

Fabrikalar ve yemek firmalarından toplanan yemek atıkları, veteriner hekimlerin gözetiminde uygun oranlarda karıştırılarak, son teknoloji makinelerde işleniyor. Hazırlanan mamalar, 2’şer kilogramlık vakumlu poşetlere doldurularak, talep eden hayvanseverlere ücretsiz dağıtılıyor. Üretilen mamaların yüzde 20’si Altınova Belediyesi’nin barınağında kullanılırken, kalan yüzde 80’i ise evlerinde hayvan besleyen vatandaşlara dağıtılıyor. Marmara Bölgesi’nde ilk ve tek olma özelliği taşıyan tesis sayesinde, ücretsiz mama temin etme imkanı bulan hayvanseverlerin aile bütçelerine de önemli bir katkı sağlanmış oluyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, sıfır atık projesi kapsamında ’Sıfırdan Başlıyoruz’ temasıyla hayata geçirdikleri geri kazanım projesinin bir ayağının da Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne Altınova Belediyesi olarak tüm güçleriyle destek verdiklerini dile getiren Başkan Oral, "Bu tesisimizde de çöpe gidecek yemek atıkları kedi ve köpekler için mamaya dönüşüyor. Bu konuda hayvanseverlerimizle birlikte çalışıyoruz. Sokak hayvanları ile ilgili olarak son zamanlarda bazı sıkıntılar yaşandı ama el birliğiyle o hayvanlarımıza da sahip çıkıyoruz. Evlerinde ve sokakta hayvan besleyen vatandaşlarımıza buradan ücretsiz mama desteği sağlıyoruz. Yemek firmalarımız da atılacak olan yemek atıklarını vererek bize önemli bir destek sağlıyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Böylelikle hem israfın önüne geçmiş oluyoruz hem de ücretsiz mama desteği ile hayvanseverlerimizin aile ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz" diye konuştu.