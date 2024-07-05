Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez laparoskopik istmosel ve endometrioma ameliyatları yapıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran S.T. (45) ve Ü.A. (41) birçok dış merkezde hastalıklarına şifa bulamadı. Yapılan muayene, tetkikler sonucunda hastalara istmosel ve endometriosis teşhisi konuldu. Daha sonra 2 hasta için ameliyat planlandı. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Musa Aslan, laparoskopik ameliyatlarını hastanede ilk kez yaptı. Hastaneden ameliyatlarla ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Laparoskopik İstmosel, sezaryen doğumdan sonra kesi yerinde uterus boşluğunun kapanmasında bir kusurdur. İstmosel çıkıntı anormal kanamalar, cinsel ilişkide ağrı ve sekonder kısırlığa neden olabilir.

İstmosel probleminde adet kanı daraltı ve şişkinliklerde sıkışıp kaldığında, rahim iç tabakasında şiddetli iltihaplanmaya neden olabilir. Bu iltihap, spermi rahimden yumurtaya geçerken öldürür ve embriyonun implante olması için uygun olmayan bir ortam oluşturarak kısırlığa yol açar. Tedavi edilmeyen bir istmosel ile hamilelik meydana gelirse, sezaryen skarının olduğu yerde anormal derecede ince kas duvarı nedeniyle düşük yapma ve hatta rahimin skar bölgesinin yırtılma riski daha yüksektir. Laparoskopik Endometriosis (çikolata kisti), yumurtalıklarda gelişen endometrial dokunun kist oluşturmasıdır. Çikolata kisti denmesinin sebebi kist içinde adet kanının birikmesi ile koyu kahverengi bir sıvının kist içini doldurması sonucunda oluşan görüntü sebebiyledir. Çikolata kisti çok nadir durumlar haricinde iyi huylu olup tek ya da her iki yumurtalıkta da olabilir. Endometriosis ise Endometrial dokunun rahimin dışında birçok yere yerleşmesiyle oluşan ve hastada idrar yaparken ağrı, dışkılamada ağrı ile kendini belli eder. Bu hastalar şiddetli kasık ağrıları ile yaşam kaliteleri düşer. Hastanemizde böyle ameliyatların yapılması ile beraber vatandaşlarımızın çevre illere sevklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ameliyat sonrası servise yatırılan hastalarımız tedavilerinin ardından şifa ile taburcu edildiler. Hastalarımızın bu zorlu ameliyatlarını gerçekleştiren Doktorumuza ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”