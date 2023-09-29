Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 9 ay önce açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kliniği yoğun ilgi görüyor. Hacamat, ozon, sülük, hipnoterapi, apiterapi ve akupunktur tedavileri sunan klinikten açıldığı günden bu yana 5 bin kişi faydalandı.

GETAT Kliniği’ne özellikle kas ağrıları, kronik yorgunluk, alerji, diyabet, diyabetik ayak, bağışıklık sistemi güçlendirme gibi şikayetlerle gelen hastalar, uygulanan modern tıpı tamamlayıcı tedavi yöntemleriyle şifa buluyor. Uzman Dr. Zeynep Ergenç, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın 2014 yılında uygulamaya geçtiğini hatırlattı. Yalova’da 9 aydır faaliyet gösteren GETAT’ın 5 bin hastaya hizmet verdiğini ve yoğun ilgi gördüklerini anlatan Ergenç, ilk olarak hastanın muayenesini yaptıklarını belirterek, “Tanı konulmuş hastalıkları varsa bunları göz önünde bulunduruyoruz ve beraber bir tedavi yöntemi seçiyoruz. Zaten GETAT uygulamaları kendi başına bir tedavi yöntemi değildir. Modern tıpta uyguladığımız tedavileri tamamlayıcı ve destekleyici anlamda kullandığımız tedavilerdir” ifadesini kullandı.

Uzm. Dr. Murat Çokay ise akupunktur tedavisiyle insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olduklarını söyledi.

Hastalar, tedavilerden çok memnun olduklarını ifade etti.