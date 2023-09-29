İngiliz ekibi Manchester United, Arjantinli futbolcu Lisandro Martinez’in sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan İngiliz temsilcisi Manchester United’da Arjantinli futbolcu Lisandro Martinez sakatlandı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Martinez’in uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıklandı.

25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 6 resmi maçta görev alırken, 1 asist yaptı.

Ayrıca İspanyol futbolcu Sergio Reguilon’un da hafif sakatlığı olduğu ifade edildi.

Galatasaray 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.