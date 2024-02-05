Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup’ta mücadele eden Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ve Semt77Yalovaspor Voleybol Takımı Play-Off’u garantiledi.

Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı gruptaki son karşılaşmasında Cadence Gölcük İhsaniye karşısında 3-1 kazanarak grubunu 36 puanla ilk sırada tamamladı. Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, grup ikinciliği için mücadele eden Gölcük ekibine şans vermeyen Çiftlikköy’ün Sultanları, bu sonuçla Play-Off’lar öncesi moral tazeledi. Play-Off hakkını elde etmek için galibiyete ihtiyacı olan Gölcük ekibi, karşılaşmanın ilk setini 25-20 alarak mücadelede 1-0 öne geçti. Zorlu bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ikinci setinde hızla toparlanan Çiftlikköy’ün Sultanları, ikinci seti 25-22 ve üçüncü seti de 25-21 kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Oyunun son setinde rakibinin direncini tamamen kıran Kırmızı-Siyahlılar, son seti de 25-11’le kazanarak 3-1’lik skorla maçın galibi oldu. Karşılaşma sonrasında galibiyeti kutlayan Çiftlikköy’ün Sultanları, grup maçlarını da ilk sırada tamamladı.

Bir diğer Yalova temsilcisi Semt77Yalovaspor ise, lider Çiftlikköy Belediyespor’un evinde oynadığı maçta Cadence Gölcük İhsaniye’yi 3-1 devirmesinin ardından Yeşil Kırmızılı ekip alacağı galibiyet yetiyordu. 14. hafta çerçevesinde Bursa ekibi Kestel Belediyespor’u ağırlayan Yalova temsilcisi rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimiz böylelikle sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla grup sürecini ikinci sırada noktaladı. 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setine iki takımda iyi başladı. İlk bölümleri Kestel takımı önde geçmesine rağmen sonlara doğru oyunun kontrolünü eline alan Semt77 Yalovaspor 25-19’la seti kazandı. Nefesleri kesen ikinci seti Kestel Belediye Gençlik 25-23 kazanarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sete de Bursa ekibi 25-21 kazanıp 2-1 öne geçti. İki seti üst üste kaybeden ve şok yaşayan Yalovaspor sonraki seti 25-15 kazanarak maçı tie-break setine götürdü. Beşinci sette takımlar kıyasıya mücadelen Yeşil Kırmızılı ekibimiz 17-15 galip ayrılırken maçı da 3-2 kazandı. Karşılaşma sonunda Semt77 Yalovasporlu oyuncu ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.