Yalova’da ikamet eden nüfus bir yılda 8 bin 447 kişi artarak 304 bin 780 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 olarak açıklandı. Yalova ilinde ikamet eden nüfus ise 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 304 bin 780’e ulaştı. Nüfusun 152 bin 100’u erkek ,152 bin 680’i ise kadınlardan oluştu. Türkiye’nin en küçük yüzölçümlü kenti Yalova’da bir kilometrekareye düşen kişi sayısı ise 360 olarak açıklandı.

Merkez nüfusunda düşüş

Kentte en yüksek nüfusa sahip olan merkez ilçede yaşayan kişi sayısı bir önceki yıla göre 869 kişi düşerek 155 bin 863 oldu. Uzun yıllardır sürekli olarak yükseliş yaşanan kent merkezinde ilk kez nüfusta düşüş yaşandı.

2 bin 884 kişi artan Çiftlikköy ilçesi ise 53 bin 78 kişiye ulaşarak Yalova’nın en yüksek ikinci nüfusuna sahip ilçesi olmaya devam etti. Diğer ilçelerdeki nüfuslar ise Çınarcık 42 bin 78, Altınova nüfusu 33 bin 680, Armutlu 11 bin 729, Termal ise 7 bin 572 olarak açıklandı.