Türkiye’nin değişik yerlerinde olduğu gibi Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde de 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anıldı. Kocacamide, depremde hayatını kaybedenler için mevlit okunurken, dualar yapıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için belediye önünde ve Kocacami önünde lokma hayırları yapılırken, Kocacami de ise müezzin İsmail Baydemir mevlit okudu. Vaiz Mahmut Vanlıoğlu ‘da dua yaptı. Kocacami önünde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen lokma hayrına yüzlerce vatandaş katıldı. Hayra, AK Partili Başkan Adayı Mustafa Aysel ve AK Parti İlçe Başkanı Hayrı Zeybek ile AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri de katılırken, hep birlikte fotoğraf çektirildi