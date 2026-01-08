Kurulan yeni federasyonla ilgili bilgi veren İnegöl Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ergünler Muhammet Ergün İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ergün, “İnegöl Müteahhitler Derneğimiz 2010 yılında kurulmuş ve 200’e yakın üyesi ile sektörde üyelerine fayda üretmeyi amaçlayan onların gelişimlerini hedefleyen ve sorunları çözme çabası gösteren bir iş insanları derneğidir. Şimdiye kadar İnegöl’de bu anlamda bir değer üretmeye gayret ettik. Sektörümüzü hitap ettiğimiz iş kolları ve paydaşlarımız olarak değerlendirirsek şunu çok iyi biliyoruz ki, çok daha fazla gelişmemiz çok daha iyi işler yapmamız hatta araştırmamız öğrenmemiz gerekiyor. Bu anlamda sadece İnegöl düzeyinde değil çevremizdeki yerleşim bölgeleri, oralardaki gelişmeler, iş potansiyelleri, yeni yöntemler, yeni insanlar, yeni yerler gibi birçok başlıkta sorular sormamız ve çözümler üretmemiz gerekmektedir. Hayat çok hızlı değişmekte ve bizlerde bu değişime ayak uydurmamız hatta bazen yön vermek zorundayız. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde İnegöl olarak daha iyi işler yapmak üyelerimize daha fazla fayda sağlamak amacı ile bölgemizde bir federasyon yapılanması örgütlenmesi çalışması içerisinde olduk. Bu amaçla Bursa, İnegöl, Bilecik, Karacabey ve Yenişehir’deki mevcut müteahhit dernekleri bir araya gelerek İMSİFED’i yani İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Federasyonu 06.01.2025 tarihinde 1.olağan genel kurulunu yapmış bulunuyoruz. İMSİFED Başkanımız, Bursa Dernek Başkanımız olan Şeref Demir bey, aynı zamanda kurucu başkan olmuştur. Yeni kurulan Federasyonumuz yönetim kurulunda önceki dönem Başkanımız Yusuf Şehitoğlu ve mevcut başkanımız Sabri Şen görev almıştır. Ayrıca Sabri Şen başkanımız Federasyonumuzda yüksek istişare kurulunda görev verilmiştir. Bunun yanında delege olarak Mustafa Ergün, Alihan Gülerer, Cengiz Bayram, Mehmet Sünbül ve Melih Şeker de görevler üstlenmiştir. Bursa ve civarındaki dernekler ile bir araya gelerek kurulan Federasyonumuz artık bölgesel anlamda yatırımlar, iş planları, daha fazla birlikte hareket etme aksiyon alma, organizasyonlar, yeni ürünler, yeni yöntemler ile fayda üretmek prensibi ile kurulmuş bu nedenle tüm iş camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN