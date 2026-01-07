Sınava hazırlanan liseli öğrencilerinin gerçekleştirdiği Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ziyaret programı kapsamında öğrencilere üniversitenin eğitim-öğretim yapısı ve sunduğu imkanlara ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumun ardından Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, laboratuvarlar, atölyeler ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü gezdirildi. Birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verilirken, yöneltilen sorular yetkililer tarafından yanıtlandı. Programın devamında SUBÜ Stüdyoları, derslikler ve sosyal alanları gezen öğrenciler, üniversitenin teknik altyapısı ve kampüs imkanları hakkında yerinde bilgi edinme fırsatı buldu.

Kaynak: İHA