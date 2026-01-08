İnegöl genelinde özellikle ortalama 100 metrekarelik konutlarda yaşanan bir vatandaş bin – bin 500 lira arasında fatura öderken, bu ay neredeyse 3 katına çıkan faturalar, doğalgaz şirketinin hesaplamalarını tartışmaya açtı. Vatandaşlar, tüketim alışkanlıklarında kayda değer bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, bu artışın mantıkla ve matematikle açıklanamayacağını savunuyor. Vatandaşlar, “Kombi ayarları aynı, kullanım süresi aynı, hava şartları benzer ancak faturalar katlandı” diyerek tepki gösterdiler.

“Ne yaktık da bu kadar geldi?” diye soran İnegöllüler, “Sayaç okuma hatası mı yapıldı, birim fiyatlar mı yanlış uygulandı, yoksa gizli bir zam mı var?” sorularına net bir cevap bekliyor. Sosyal medyada da gündem olan faturalar için “soygun”, “insafsızlık” ve “vatandaşla alay ediliyor” yorumları yapılıyor.

Ekonomik olarak zaten zor günlerden geçen vatandaş, bu faturalarla iyice köşeye sıkıştığını ifade ederken, birçok hanenin bu bedelleri ödemekte zorlanacağını dile getirdiler.

DOĞAL GAZ ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

T-GAZ yetkilileri ise, doğalgaz ile ilgili herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirterek, “Hava şartlarından dolayı vatandaşlar doğalgaz kullanımının arttırdıklarını fark etmedi. İnegöl’de Aralık ayında hava sıcaklığı düşmesinde rekor kırıldı. Aralık ayında -12,5 derecelere kadar düşen soğuk havalar vardı. Bu nedenle -10’lara düştüğü zamanlarda İnegöl’de doğalgaz kullanımı arttı. Ve bu da faturalara yansıdı” ifade edildi.