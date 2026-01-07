Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında İlçe Tarım ve Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçede tarımsal kalkınmanın güçlendirilmesi, hayvancılığın daha planlı ve verimli bir yapıya kavuşturulması amacıyla 2026 yılına yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Osman Acar, önümüzdeki süreçte Gökçeada'nın tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve hayvancılık faaliyetlerinin daha sistemli bir yapıya kavuşturulması amacıyla çok yönlü bir planlama yürütüldüğünü ifade etti. 2026 yılı itibarıyla hem tarımsal verimliliğin hem de ekonomik kalkınmanın en üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Kaymakam Acar, her mahalle ve köy özelinde ayrı ayrı projelendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Toplantıda ayrıca, ilçedeki çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla birebir yapılacak istişare toplantılarıyla ihtiyaçların yerinde tespit edileceği, devletin sunduğu imkan ve desteklerle üreticilerin daha güçlü hale getirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Kaymakam Osman Acar, tarım ve hayvancılığın Gökçeada'nın geleceği ve yerel kalkınma vizyonu açısından stratejik bir önem taşıdığını belirterek, 2026 yılının ilçede tarımsal dönüşüm ve gelişim yılı olacağını ifade etti.