Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin (TKBL) üçüncü haftasında HDI Sigorta Yalova VİP sahasında Bodrum Basketbol’u 76-64 yendi.

Yalova VİP, 90. Yıl Spor Salonu’nda Muğla temsilcisi Bodrum Basketbol’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 geride kapatan ev sahibi ekip devreye ise 36-34 önde girdi. Üçüncü çeyreği 56-51 üstün kapatan Yalova VİP karşılaşmayı da 76-64 kazanmasını bildi.

Yalova temsilcisinde ekipte Kamaria Arielle Mc Daniel 27 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistle yıldızlaşırken ona, 15 sayıyla Beril Arık, 13 sayı ve 15 ribauntla Aslı sevinç ve 11 sayı, 12 ribauntla Nazlı Güler eşlik etti. Muğla ekibinin en etkili ismi 22 sayısıyla Aliyah A’taeya Collier oldu.