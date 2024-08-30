Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), belediye başkanları ziyaretleri kapsamında Yenişehir’i ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veda Girgin Eroğlu ile BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç’un katıldığı ziyarette, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, BUSİAD Heyetini tarihi makam odasında ağırladı.

Bursa’nın en eski belediyeleri arasında bulunan ve kuruluşu 1871’e dayanan Yenişehir Belediyesi’nin tarihi binasında gerçekleşen ziyarette, ilçenin tarihi, kültürel yapısı ve ekonomisi konuşuldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin Osmanlı’nın yerleşik hayata geçtiği ilk yer olduğunu ifade ederken, BUSİAD heyetine Yenişehir hakkında bir sunum da gerçekleştirdi. Yenişehir’in kara, tren, deniz ve hava ulaşımı açısından tam anlamıyla bir lojistik merkez olduğunu kaydeden Özel, bu yönünün öne çıkarılması için çalıştıklarını kaydetti. Özel, başta coğrafi ürün olarak tescil ettirdikleri biber olmak üzere Yenişehir’in bezelye, fasulye gibi pek çok tarımsal ürün açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Özel, Yenişehir Ovası’nın üç ürün ekilebilir bir ova olduğunu da kaydederken, tarımsal sanayinin de ilçeye gelmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ise “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” çalışması hakkında Özel’i bilgilendirirken, Bursa’nın 13 ilçesine gittiklerini ve değerlerini yerinde gördüklerini de ifade etti. Küçükkayalar, Bursa’nın çok sayıda değeri barındırdığını ama bunu göremediklerini de kaydederek, “Bursa’ya yukarıdan bakarak tüm ilçelerin özelliklerine göre planlama yapılmalı” dedi.

Ziyaretin sonunda BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, Özel’e fincan seti hediye etti.