Yalova’da polis ekipleri tarafından abartılı egzozla çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 33 araç sürücüsüne 212 bin 487 lira para cezası kesildi ve araçlar trafikten men edildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Nisan-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında il genelinde yaptıkların denetimlerde, abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 33 otomobil ve motosiklet sürücüsüne toplam 212 bin 487 lira trafik idari para cezası uyguladı ve araçları trafikten men etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.