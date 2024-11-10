Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümü dolayısıyla Yalova’da anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni gerçekleştirildi. Atatürk heykeline çelenklerin bırakılmasının ardından saatler 9’u 5 gösterdiğinde Yalova’da 2 dakika boyunca hayat adeta durdu. Ardından okunan İstiklal Marşı ile meydandaki program sona erdi. Buradaki programın ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda anma etkinliği düzenlendi. Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Yalova Lisesi edebiyat öğretmeni Hasan Karabaş, "Atatürk’ü sevmek demek onun izinden yılmadan yürümek demektir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı her dönemde genç nesillere büyük önem vermiştir. Hedefleri olan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen genç nesiller inşa etmeyi arzulamıştır. Bu noktada bizlere düşen görev onun hedeflediği gelişmiş, çağdaş ve güçlü Türkiye için kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven birer birey olmaktır" dedi.

Konuşmanın ardından 10 Kasım Atatürk’ü Anma konulu resim, mektup ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliklere Valisi Hülya Kaya, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.