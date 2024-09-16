Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan ve yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki antik su kanalının 500 metrelik kısmı restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Teşvikiye Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde tarihi su kanalında restore çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi tarafından desteklenen çalışmalar çerçevesinde bin 700 yıllık tarihi yapının 550 metrelik kısmı restore ediliyor.

Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, Roma döneminden kalma antik su kemerlerini turizme kazandırmak istediklerini söyledi. Nurten, önümüzdeki bahar aylarında çalışmaların tamamlanacağını belirterek, “İnşallah yakın bir zamanda burasını hizmete, turizme açacağız. Halkımızın gezip dolaşacağı, sosyalleşebileceği alanlar oluşturacağız. Bu alanda tünellerin haricinde de insanların oturacağı, çevreyle bütünleşmiş bir şekilde tesislerimiz de olacak” dedi.

Nurten, doğa ve deniz turizminin ön plana çıktığı beldede bu tarihi yapının turizme ayrı bir değer de katacağını söyledi.

Döneminin şaheseri

Geçtiğimiz şubat ayında projeye başladıklarını ifade eden mimar Halil Ubuz, antik su kanallarının tarihlendirilmesinin geç Roma dönemi olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Burada mevcut su tünellerinin uzunluğu 7 kilometre. Çınarcık’ın uç noktasına kadar devam ediyor. Burada amaç suyu depolamak. Suyu depoladıktan sonra insanların kullanımına vermek. Bunun içinde tünellerin çeşitli yerlerinde basınç ayarlayıcı çökertme havuzları yapılmış. Suyun direkt olarak 7 kilometre boyunca gitmesi amaçlanmamış. O dönemde kendiliğinden eğimler mevcut durumda. Hiçbir şekilde suyun akışını sağlamak için herhangi bir mekanik veya insan elinin değeceği bir müdahale söz konusu değil. O dönemlerde enteresan tabi, bu tarzda yapıları Türkiye genelinde, dünya genelinde görmek çok mümkün değil. Bahsettiğimiz net olarak tarihlenen süreç bin 700 yıl önceden bahsediyoruz. İstanbul’da Ayasofya’ya bakıyorsunuz 532’li yıllarda yapılmış bir eser. Burası oradan da eski. Burası hakikaten Türkiye’nin, dünyanın yapılaşmada, suyun akışını, suyun tahliyesini ilerletmek açısından çok önemli bir alanı haline gelmiş.”

Ubuz, çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgeyi ziyaret edenleri tarihte 2 bin yıl önceye götürmek istediklerini belirtti.