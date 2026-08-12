Şehir merkezinde kamulaştırmalarla yeni alanlar kazandıran İnegöl Belediyesi, Orhaniye Mahallesi'nde sokak aralarındaki parklanma sorununa çözüm olacak bir uygulamayı daha tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Türker ve Hatay Sokaklar arasında kalan bölgede öncelikle kamulaştırma çalışmaları yapıldı, ardından otopark düzenlemesi gerçekleştirilerek 16 araçlık park alanı oluşturuldu.

Bölgede kamulaştırma çalışmalarına 2015 yılında başlayan İnegöl Belediyesi, devamında 2017, 2023 ve 2024 yıllarında 3 ayrı parselin kamulaştırmasını tamamladı. Kamulaştırmalar sonucunda 450 metrekare alan elde edilen bölgede, Fen İşleri Müdürlüğü temmuz ayında düzenli otopark uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Zemini parke taşla kaplanan, aydınlatma ve tretuvar gibi tüm eksikleri giderilen alanda 16 araçlık otopark kazandırıldı.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMAYI YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların kullanımına açılan otopark uygulamasını bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

Taban, yeni otoparkın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni etti.