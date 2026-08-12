Yaşı küçük, bilgisi büyük

Gürsu Ağaköy’de ailesinin armut bahçesinde hasat çalışmalarına katılan ve onlarla birlikte armut toplayan İbrahim, bahçede Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı ağırladı. Başkan Işık’a bilgiler veren İbrahim, armut üretimine olan hakimiyeti, fiyat bilgisi ve toprağa olan ilgisiyle Başkan Işık’ı hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. Gürsu’nun en önemli simgesinin armut olduğunu ve bunun hak ettiği şekilde pazarlanması gerektiğini anlatan İbrahim Çankaya, Başkan Işık’a kalan meyve atıkları konusunda da öneriler sundu.

İbrahim’i keyifle dinleyen Başkan Mustafa Işık, "Böyle evlatlar görmek beni çok mutlu ediyor. Adeta bir yaşıtımla sohbet etmişim gibi hissettim. İbrahim dilerim vatana millete hayırlı bir çiftçi ve ziraat mühendisi olur. Bilgisi, ilgisi ve gözlemleri harika. Kendisiyle daha sık görüşeceğim" dedi.

Hasat dönemi olması nedeniyle emekçilerle de görüşen Başkan Işık, herkese bereketli bir sezon diledi.